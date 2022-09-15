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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

15.09.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kupada grup maçları tamamlandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bitti ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Kupada bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Turgutlu Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 54-72

Elazığ Basketbol-DİBA: 77-65

Kırklareli Belediyespor-Urla Belediyesi: 65-55

Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ İl Özel İdare: 48-82

Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 56-55

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-HDI Sigorta Yalova VIP: 86-71

Tourism X Boğaziçi Basketbol-Emlak Konut Gelişim: 71-49

İzmit Belediyespor: Tarsus Belediyespor: 68-78

-Çeyrek final eşleşmeleri

Kupada 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Tourism X Boğaziçi Basketbol

Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor

BOTAŞ Gelişim-Kırklareli Basketbol

Tarsus Belediyespor-Elazığ Basketbol

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