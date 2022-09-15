Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bitti ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Kupada bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Turgutlu Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 54-72

Elazığ Basketbol-DİBA: 77-65

Kırklareli Belediyespor-Urla Belediyesi: 65-55

Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ İl Özel İdare: 48-82

Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 56-55

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-HDI Sigorta Yalova VIP: 86-71

Tourism X Boğaziçi Basketbol-Emlak Konut Gelişim: 71-49

İzmit Belediyespor: Tarsus Belediyespor: 68-78

-Çeyrek final eşleşmeleri

Kupada 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Tourism X Boğaziçi Basketbol

Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor

BOTAŞ Gelişim-Kırklareli Basketbol

Tarsus Belediyespor-Elazığ Basketbol



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