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Basketbol: Şampiyonlar Ligi

12.10.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SIG Strasbourg: 94 - TOFAŞ: 89

İSTANBUL (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TOFAŞ, A Grubu'nda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına uzatmada 94-89 yenildi.

Strazburg kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-13 önde geçen Fransız temsilcisi, soyunma odasına da 36-35 üstünlükle gitti.

TOFAŞ'ın ikinci yarıya daha iyi başladığı ve son çeyreğe 62-54 önde girdiği maçın normal süresi 76-76 sona erdi.

Uzatma bölümünde rakibine 94-89 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, grupta 2'de 2 yaptı. TOFAŞ ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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Tofaş Basketbol şampiyonlar ligi

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