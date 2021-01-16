Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında evinde Aliağa Petkimspor’u 94-76 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediyespor, ligin 17. haftasında Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Karşılaşmaya Afyon Belediye maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip maçın ilk 4 dakikada 13-2’lik seri ile öne geçti. İlk yarıda fark açan Afyon Belediye ilk çeyreği 28-17, ikinci çeyreği de 53-30 önde tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa Petkim farkı azaltmaya çalıştı. Farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim karşısındaki Afyon Belediye üçüncü çeyrekte farkı 30 sayıya kadar ulaştırdı.

Son çeyreğe 75-48 önde başlayan Afyon Belediye’de Sinan Sağlam bitime 4 dakika 23 saniye kala 5 faulle oyun dışı kaldı. Bu çeyrekte Aliağa Petkim farkı 18 sayıya kadar çekmeyi başardı. Afyon Belediye’de Efe Beşok ilk kez bu maçta bitime 1 dakika 44 saniye kala oyuna girdi. Afyon Belediye, Aliağa Petkimspor’u 94-76 mağlup ederek 9. galibiyetine ulaştı.