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Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2020 21:14 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta 2 maçla başladı.

İki ligde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

1881 Düzce Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 88-92

Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 85-71

Merkezefendi Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 90-79

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bayraklı Belediyespor-Urla Belediyespor: 87-83

BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim: 72-78

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