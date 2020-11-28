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Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.11.2020 20:33 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta müsabakalarına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 73-92

OGM Ormanspor-BOTAŞ: 60-64

Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 107-54

Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi: 91-80

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 81-62

Sigortam.Net-Bornova Belediyespor: 73-80

BUDO Gemlik-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 76-97

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