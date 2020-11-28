Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi:
Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 73-92
OGM Ormanspor-BOTAŞ: 60-64
Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 107-54
Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi: 91-80
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 81-62
Sigortam.Net-Bornova Belediyespor: 73-80
BUDO Gemlik-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 76-97