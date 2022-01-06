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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

06.01.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valencia Basket: 86 - Frutti Extra Bursaspor: 68

İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya ekibi Valencia'ya 86-68 mağlup oldu.

Valencia kentindeki La Fonteta Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 23-7 önde tamamladı. İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 42-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Valencia, üçüncü çeyreğini 62-48 önde geçtiği karşılaşmadan 86-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Valencia ise 5. galibiyetini aldı.

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