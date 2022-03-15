Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Seffi Shemmes (İsrail), Deniz Hadzic (Hırvatisan), Steve Bittner (Almanya)
Frutti Extra Bursaspor: Holland 20, Needham 14, Metin Türen 4, Onuralp Bitim 10, Andrews 22, Hayes 12, Dudzinski 14, Ömer Utku Al
Mincidelice JL: Sulaimon 14, Chassang 16, Benitez 7, Harris 10, Pelos 19, Jones 3, Williams 11, Roos 3, Julien 6,
1. Periyot: 17-25
Devre: 44-53
3. Periyot: 72-72
ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 15. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fransa'nın Mincidelice JL takımını 96-89 yendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayarak Pelos ve Chassang ile skro üreten Mincidelice JL, 2. dakikayı 11-2 önde geçti. Ardından toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 6. dakikada farkı 1'e (12-13) indirdi. Pelos'un pota altında bulduğu sayılarla Fransa temsilcisi ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan taraf Mincidelice JL oldu. Frutti Extra Bursaspor'un hücumları değerlendirememesi ve savunmada hatalar yapmasıyla Fransa temsilcisi, 14. dakikada farkı 11 (25-36) sayıya çıkarttı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren Mincidelice JL, soyunma odasına 53-44 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe başlarken etkili oyununu devam ettiren Fransa temsilcisi, Sulaimon ve Chassang'ın çizgi gerisinden, Jones'un da pota altından bulduğu sayılarda farkı 26. dakikada 16 sayıya (48-64) kadar çıkarttı. Bu dakikadan sonra toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Needham ve Andrews ile art arda bulduğu sayılarla farkı eritirken, son çeyreğe 72-72 eşitlikle girildi.
Müsabakanın son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta 38. dakikada Bursa ekibi farkı 9 (90-81) sayıya çıkarttı. Kalan sürede rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisini 96-89 mağlup etti.
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