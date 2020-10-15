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Basketbolda Balıkesir Büyükşehir Belediye parkeye iniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi 1.Hafta müsabakaları ile bu hafta basketbol heyecanı yeniden başlıyor.

Basketbolda Balıkesir Büyükşehir Belediye parkeye iniyor

Türkiye Basketbol Ligi 1.Hafta müsabakaları ile bu hafta basketbol heyecanı yeniden başlıyor. Federasyon Kupası sonrasını izleyen hafta ile ligin de başlaması basketbol severleri heyecanlandırdı. Kurtdereli Spor Salonu’nda son sürat çalışmalarına devam eden temsilcimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı ligin ilk haftasında kendi evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ağırlıyor.
Federasyon Kupası’nda Çeyrek Final’e kadar yükselip, istediğini alamayan Büyükşehir Belediye, tamamen lige konsantre olmuş durumda. 17.10.2020 Cumartesi günü oynanacak müsabakada hedef lige kendi evinde galibiyetle başlamak. Takım kaptanı İsmail Çevik maç hakkında "Basketbolu özledik. Özlediniz. Bu gelen mesajlardan, konuştuğum kişilerden çok rahat gözlemleyebildiğim bir durum. Federasyon Kupası istediğimiz gibi olmasa da artık geride kaldı ve bizim için en önemli olan kısmına geliyoruz artık emeklerimizin, lig başlıyor. Kendi evimizde kazanıp lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Derin kadro rotasyonu ve önemli isimlere sahip Büyükşehir Belediye de bu maçta eksik oyuncu bulunmaması ise yüzleri güldürdü. 17.10.2020 Cumartesi günü saat 16:00’da Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu’nun almış olduğu kararla seyircisiz oynanacak. Fakat TBF Tv Youtube Kanalından maçı naklen takip edebilecek.

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