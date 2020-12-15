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Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.12.2020 10:39 | Son Güncelleme

Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 ve 9. hafta erteleme maçları yarın yapılacak.

Erteleme maçlarının programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)

19.00 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7. Hafta

14.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

9. Hafta

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

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