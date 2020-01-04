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  4. Basketbolda maçın ardından

Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: "Emek veriyoruz ve sadece adalet istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği OGM Ormanspor'a 72-71 yenilen Galatasaray'da başantrenör Efe Güven, emek verdiklerini ve sadece adalet istediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Güven, "Fenerbahçe maçından beri değişen bir şey yok. Aynı yönetim, aynı hatalar, kendi hatalarından ders çıkarmayanlar. Biz burada emek veriyoruz ve sadece adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçla ilgili konuşmak çok isterdim ama maçı konuşabileceğim bir durum maalesef yok." diyen Güven, "Rakiplerle mücadele ediyoruz, sahada oynadığımız her maçı basketbol olarak gayet iyi oynuyoruz ve bunu skora yansıtıyoruz. Ancak hesap edemediğimiz rakiplerimiz ve dış etkenler oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın kadın basketbolunun lokomotifi olduğunu aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Türk kadın basketbolunun lokomotifidir. Türkiye'de 3 Avrupa kupası sahibi tek takımdır. Bu ligin marka değerini yükselten takımdır. Eğer bize ve işimize saygı duyulmayacaksa, bu kadar emek harcanacaksa çok yazık. Biz konuştuğumuz zaman ceza alıyoruz ama sadece biz alıyoruz. Onun dışında her şey normal seyrinde devam ediyor."

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Basketbol Galatasaray

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