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  4. Basketbolda maçın ardından

Basketbolda maçın ardından

BURSA HABERLERİ  | 07.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: - "10-12 senedir Avrupa'da oynayan kaliteli bir İspanyol takımını yedik" - Unicaja Malaga Luis Casimiro: - "Son topa kadar mücadele ettik ve son topu kullanamayınca maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum"

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu H Grubu ilk maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı 84-82 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, hatalar yapmalarına rağmen iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıklardan dolayı zor bir rotasyonla oynadıklarını dile getirdi.

Bu durumunun kendilerini bu seviyede tecrübesiz oyuncularını kullanmaya ittiğini belirten Ene, maçta bunun sıkıntılarını yaşadıklarını ifade etti.

Ene, son 16 turunda az hatayla oynamaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yorgunluktan yapılan hatalar var. Aynı oyuncuları çok zorluyoruz. Biz gayret ediyoruz ama gruptan geçtikçe işler daha da zorlaşıyor. Bu maçta 12 sayı çok değerli bir fark. Bunu koruyabilmek için de oyuncuların inisiyatif alması lazım. Oyuncularımın iyi niyetli olduğunu biliyorum ama burada böyle şeyler oluyor. Neticede 10-12 senedir Avrupa'da oynayan kaliteli bir İspanyol takımını yedik. Bugün kazanmak güzel ama hatalarımızı hala konuşuyorsak TOFAŞ olarak daha iyisini istediğimiz için konuşuyoruz. Galibiyetimiz değerli ama maçın sonunda şansımızın sonucunda kazanmayı başardık."

- Casimiro: "Son topa kadar mücadele ettik"

Unicaja Malaga'nın başantrenörü Luis Casimiro, iki takım açısından zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Rakiplerinin ve kendilerinin bu turda ilk kez mücadele ettiklerini hatırlatan Casimiro, "İlk yarıda özellikle ribauntlar konusunda sıkıntılar yaşadık. Savunma, hücum ve taktik anlamında iyiydik. Ribauntlarda kötü olunca ikinci şanslardan 15-16 sayı yedik. İlk yarı için bu belirleyici oldu. Daha iyi bir sonuçla bitirebilirdik. TOFAŞ ikinci yarıya bizden daha net ve sert başladı. 11 sayılık fark yakaladılar. Bu farkı bir şekilde eritmeyi başardık. Savunmada rakibimizin kötü hücumlarına karşı hızlı hücumlarda sayılar bulduk. Son topa kadar mücadele ettik ve son topu kullanamayınca maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

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