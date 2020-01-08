Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında sahasında Pınar Karşıyaka'ya 100-68 yenilen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Zafer Aktaş, kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Aktaş, "Kendi sahamızda kazanmayı istiyorduk. İstediğimiz basketbolu çok gösteremedik. Eksiklerimizle kazanmayı da bilmeliyiz. Biz lig maçında Pınar Karşıyaka'yı burada yenmiştik ama bu takım bizim o zaman ligde yendiğimiz takım değil. Pınar Karşıyaka, hem kadro kalitesi hem bütçesiyle bizden iyi bir ekip. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyonluğa oynayacak bir takım." ifadelerini kullandı.

- Ufuk Sarıca: "Önemli bir avantaj elde ettik"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, aldıkları galibiyetle önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti.

Galibiyetten ötürü takımı tebrik eden Sarıca, "Çok güzel, net bir galibiyet oldu. Hafta sonu THY Avrupa Ligi liderine karşı çok dramatik kaybettiğimiz bir maç vardı. Oyuncularımız bugün karakter koydular ve kazandılar." diye konuştu.

Oyunculardan Metecan Birsen ise gruptan çıkmak adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

