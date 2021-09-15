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Basketbolda "Pınar Cup 2021" 4 takımın katılımıyla gerçekleşecek

15.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda "Pınar Cup 2021" 4 takımın katılımıyla gerçekleşecek

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17-18 Eylül'de gerçekleştirilecek "Pınar Cup 2021" 4 takımın katılımıyla oynanacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Beşiktaş Icrypex ve Büyükçekmece Basketbol ile Bosna Hersek’ten Igokea'nın katılacağı turnuvada 17 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Beşiktaş Icrypex-Igokea, saat 18.30’da ise Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçları oynanacak.

İlk günün galipleri 18 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da finalde, mağlupları ise saat 15.00'teki üçüncülük maçında mücadele edecek.

Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak maçları en az iki doz Kovid-19 aşısı olanlar izleyebilecek.

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