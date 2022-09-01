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Basketbolun devleri TÜBAD Turnuvası’yla Tivibu Spor’da

01.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolun devleri TÜBAD Turnuvası’yla Tivibu Spor’da

İSTANBUL (AA) - Tivibu Spor, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜBAD) düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, sporseverlere birbirinden zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Türk basketbolunun devleri, Türk Telekom’un e-cüzdan uygulaması Pokus’un katkılarıyla düzenlenecek 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’nda karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan turnuva yalnızca Tivibu Spor’dan naklen yayınlanıyor.

14. TÜBAD Mehmet Baturalp turnuvası final müsabakasında zorlu rakibi Darüşşafaka Tekfen’i 22 sayı farkla yenerek kupayı evine götüren Fenerbahçe Beko, bu yıl Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Emlakjet’e karşı mücadele ediyor.

3 Eylül saat 18.00’da Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji, 21.00’da ise Beşiktaş Emlakjet – Fenerbahçe Beko maçlarının yaşanacağı turnuvanın üçüncülük ve final mücadeleleri 4 Eylül saat 18.00 ve 21.00’da oynanıyor.

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