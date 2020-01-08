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  4. BASKİ sağlıklı ve sürdürülebilir su için 7/24 çalışıyor

BASKİ sağlıklı ve sürdürülebilir su için 7/24 çalışıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ; içme suyu, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yürüterek yatırımlarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ; içme suyu, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yürüterek yatırımlarını sürdürüyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir su sağlamak için 7/24 çalışan BASKİ ekipleri, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da önlemlerini aldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) 20 ilçede çevreci bir politika izleyerek hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yürüterek yatırımlarına devam eden BASKİ ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana merkez ve ilçelerde içme suyu hatlarını yenilemek için 250 bin metre içme suyu şebeke-iletim hattı döşedi. 8.000 m³ içme suyu depo inşaatını tamamlayan ekipler, 17 deponun da toplam 2 bin 600 m³ yeni içmesuyu depo inşaatlarını sürdürüyor. 217 deponun bakım-onarım ve temizliğiyle birlikte içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 7 bin 122 metre 196 lt/sn debi içme suyu sondajı yapımı tamamlanarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde suya ulaşması sağlandı.

Atık su arıtma tesislerinin yapımı sürüyor
Çevre ve halk sağlığı açısından atık suların yönetmeliğine uygun bir şekilde arıtılarak doğaya deşarjı sağlanması için 114 bin 200 metre kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştiren BASKİ ekipleri; 876 bin metre kanalizasyon hattı temizliği ve 112 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisleri yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Arızalara anında müdahale
Vatandaşlara sağlıklı ve sürdürülebilir su sağlamak için 7/24 çalışan BASKİ ekipleri, 237 bin 778 içme suyu ve kanalizasyon arızasına anında müdahalede bulunarak mağduriyetleri giderdi. Kış aylarında yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla bin 200 metre yağmursuyu şebeke hattı yapımı gerçekleştiren ekipler, bin 780 metre yağmursuyu ızgarası temizliği yaptı.

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