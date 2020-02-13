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BASKİ’den Ayvalık’a 4 milyon 500 bin liralık yatırım

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) 4 milyon 500 bin liralık bir yatırımla ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya’nın Yunus Emre Parkı sahilindeki kanalizasyon taşkınlarına son vermeye hazırlanıyor.Bu kapsamda; ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerindeki BASKİ Ayvalık İşletmesi Terfi Merkezi önünde başlayan çalışmaların; Yunus Emre Parkı sahilinden geçirilerek, Gönül Yolu Köprüsü’ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik yeni bir hat çekilmesiyle tamamlanacağı öğrenildi.Yapımına başlanılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ilçe halkının “Armutçuk Sahili” olarak da isimlendirdiği Yunus Emre Parkı sahilinde yıllardan bu yana süren yanlış alt yapı yapılanması sonrasında geçmişten günümüze süre gelen kanalizasyon sorununu hatırlatarak, “Özellikle yaz aylarında bu Aliçetinkaya Mahallesi’ndeki kanalizasyon şebekesinin bu denizimize verdiği kirlilik hepimizin malumudur.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) 4 milyon 500 bin liralık bir yatırımla ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya’nın Yunus Emre Parkı sahilindeki kanalizasyon taşkınlarına son vermeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda; ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerindeki BASKİ Ayvalık İşletmesi Terfi Merkezi önünde başlayan çalışmaların; Yunus Emre Parkı sahilinden geçirilerek, Gönül Yolu Köprüsü’ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik yeni bir hat çekilmesiyle tamamlanacağı öğrenildi.
Yapımına başlanılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ilçe halkının “Armutçuk Sahili” olarak da isimlendirdiği Yunus Emre Parkı sahilinde yıllardan bu yana süren yanlış alt yapı yapılanması sonrasında geçmişten günümüze süre gelen kanalizasyon sorununu hatırlatarak, “Özellikle yaz aylarında bu Aliçetinkaya Mahallesi’ndeki kanalizasyon şebekesinin bu denizimize verdiği kirlilik hepimizin malumudur. Bu konuda BASKİ ekiplerimizin uzun süredir yaptıkları etütlerin ardından bu bölgedeki sorunu tespit edildi ve bugün ilk kazma vurularak düğmeye basıldı” dedi.
Projenin hayata geçmesi için yoğun çabaları nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’a teşekkür eden Hakan Kayaalp, “Ayvalık’ın en önemli sorunlarından birine kalıcı ve köklü çözüm ürettiler. Şu anda 4 milyon 500 bin liralık bir bütçeye sahip bu çalışmalar sona erdikten sonra Armutçuk sahilimizin geçmişten gelen kanalizasyon sıkıntıları ortadan kaldırılacaktır. Ayvalık’ımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.
BASKİ Ayvalık Şubesi Çevre Mühendisi Yunus Emre Vural, “Armutçuk Ana Kolektör Hattı” olarak isimlendirdikleri projenin bin 700 metre uzunluğunda olacağını ve bu çalışmayla hattın çapının büyütülmesini amaçlandığını söyledi.
Proje Ramazan Bayramı öncesine kadar tamamlanacak
Çalışmalarına başladıkları yeni hattın 400’lük çapla başlayıp, 800’lük ve 1000’lik terfi girişiyle destekleneceğini kaydeden Vural, “Projemiz hayat geçirildikten sonra Ayvalık’ın yaz aylarında artan nüfusunun yanı sıra yağmur suyu ile birlikte kanalizasyondaki aşırı yüklenmelerin bir nebze olsun önüne geçileceği gibi anlık taşıntıları da azaltmayı hedefliyoruz. Tabi bunların yanı sıra da özellikle yaz aylarında daha çok karşılaştığımız anlık kanalizasyon taşıntıların da denize sızmasını engellemiş olacağız” ifadelerini kullandı.
BASKİ Ayvalık Şubesi Çevre Mühendisi Yunus Emre Vural, başlayan çalışmaların önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde bitirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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