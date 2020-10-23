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Baskil’in kültürel ve arkeolojik envanterleri çıkartılacak

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Baskil ilçesinin taşınmaz kültürel, arkeolojik ve doğal envanterinin ortaya çıkarılması için akademisyenlerin katkısıyla çalışma başlatıldı.Baskil Kaymakamlığı, ilçenin kültür envanterini çıkarmak için taşınmaz doğal, arkeolojik ve yerel kültürel mirası için çalışma başlattı.

Baskil’in kültürel ve arkeolojik envanterleri çıkartılacak

Elazığ’ın Baskil ilçesinin taşınmaz kültürel, arkeolojik ve doğal envanterinin ortaya çıkarılması için akademisyenlerin katkısıyla çalışma başlatıldı.
Baskil Kaymakamlığı, ilçenin kültür envanterini çıkarmak için taşınmaz doğal, arkeolojik ve yerel kültürel mirası için çalışma başlattı. Bu kapsamda kaymakamlıkta ilçe kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Fırat Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Korkmaz Şen, ÇEKÜL Vakfı Elazığ İl temsilcisi Mustafa Balaban ve Yukarı Fırat Kültür Sanat Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam toplantı yaptı.
Fırat’ın gözdesi Baskil’de tarihi ve kültürel varlıkları gün yüzüne çıkartıp bunlarla ilgili Baskil’in kültür envanterini oluşturacaklarını belirten Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, “Baskil 9 bin yıllık geçmişiyle bir çok farklı medeniyet ve kültürün yaşandığı bir ilçemizdir. Burada farklı farklı medeniyetlerin izini taşıyan çok sayıda eser, kale, türbe ve anıt mezar bulunuyor. Bu eserlerin bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış bulunmakta, bir kısmı da tanıtılması bekleniyor. Bizler ilçemizin kadim kültürünü gün yüzüne çıkarmak için önemli bir çalışma yaparak tüm bu eserlerin kaydını oluşturup envanterini çıkarmaya çalışacağız. Bunlar arasında öncelikle de mezar taşlarından başlıyoruz. Mezar taşları (Balbal ) barındırdığı simgelerle ait olduğu dönemin künyesi konumundadır. Fırat Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Şen hocamızın başkanlığında bir ekiple tarihi mezar taşlarını tek tek okuyup, ölçümlerini yapıp hepsinin envanterini çıkaracağız. Çalışmayı tamamladığımızda da bunları basılı hale getirip herkesin faydalanmasına sunacağız" dedi.

Baskil’in kültürel ve arkeolojik envanterleri çıkartılacak

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