BAŞKİM’in istihdam seferberliğine desteği artıyor

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), iş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ne destek olmak ve Başiskeleliler’e istihdam sağlamak amacıyla hizmete açılan BAŞKİM çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların Kariyer Merkezi’ne ilgisi artıyor. Başkan Özlü’nün büyük önem verdiği Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkânlarını Başiskele’de ikamet eden iş arayanları, işverenler ile aynı sistemde eşleştirerek işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. İŞKUR ile de işbirliği içerisinde çalışan BAŞKİM, hizmete girdiği günden bu yana 371 Başiskeleli’yi iş sahibi yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

İş sahibi olan kişiler kadar firma sahiplerinin de büyük bir memnuniyet duyduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi hizmetinden 183 firma eleman desteği alıyor. Vatandaşlar tarafından da büyük takdir toplayan BAŞKİM bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 işlem yaparak yoğun bir çalışma temposunda istihdam seferberliğine desteğini günden güne arttırıyor.



