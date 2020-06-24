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Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 24.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Bursa’da kaçak tütün ve tek tek sigara satıldığı ihbarı alan Jandarma, bir bakkala baskın yaptı.

Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

Bursa’da kaçak tütün ve tek tek sigara satıldığı ihbarı alan Jandarma, bir bakkala baskın yaptı. Operasyonda, 63 paket içinde bin 260 adet bandrolsüz dolu makaron kaçak tütün ele geçirildi.
Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde bandrolsüz dolu makaron içinde tütün satıldığı ve bandrollü sigaraların tek tek satıldığı ihbarını alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Araştırma yapan ekiplerin, bakkal içindeki kontrolünde 63 paket içinde 1260 adet bandrolsüz dolu makaron kaçak tütün ve bandrollü sigaranın tek tek satıldığı belirlendi. Makaron içinde kullanıma hazır haldeki kaçak tütünlere el konuldu. İşletmeci olan şüpheli şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bakkal işletmecisine tek satılan sigara için 5 bin lira idari yaptırım cezası kesildiği bildirildi.

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