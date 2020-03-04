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Başkomiser İsa Söğüt: “Ölümlü trafik kazası olmayan tek il Hakkari’dir”

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, 2019 yılı polis sorumluluk alanında ölümlü trafik kazası olmayan tek ilin Hakkari olduğunu söyledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Müdürlüğünden üst düzey yetkililerinin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda, Hakkari’deki servis şoförleriyle öğrencilerin güvenli taşınması konulu seminer düzenlendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, 2019 yılı polis sorumluluk alanında ölümlü trafik kazası olmayan tek ilin Hakkari olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Müdürlüğünden üst düzey yetkililerinin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda, Hakkari’deki servis şoförleriyle öğrencilerin güvenli taşınması konulu seminer düzenlendi. Seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, İl Jandarma Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş İbrahim Döner, servis sürücüleri ile toplum destekli polis ekipleri katıldı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, yaklaşık 2,5 yıldır Hakkari’de görev yaptığını söyledi. Söğüt, “2019 yılı polis sorumluluk alanında ölümlü trafik kazası olmayan tek il şu an Hakkari ve en az ceza yiyen sürüceler bazında da Hakkari ön sıradadır. Bu şekilde duyarlı ve kurallara uyduğunuz için sizlere ve Hakkari halkına teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder ve 2020 yılını da kazasız bitiririz. Bu çıtayı artık hiç düşürmemeye çalışalım. Bundan da sizin emeğiniz çok olacak, çünkü yollarda sürekli araç kullanıcısı olarak devam ediyor ve ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman da, verilen eğitimler sayesinde ölümlü kazaların olmadığını belirterek, sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.
Seminerde öğrencilerin taşınması konusuna çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin de bu önemin farkına varması gerektiğini ifade eden yetkililer, Hakkari’de okul servis taşımacılığı yapan 280’e yakın aracın olduğunu ve servis şoförlüğünün sorumluluk isteyen bir görev olduğu konusuna vurgu yaptılar.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise seminerde sürücülere kadın cinayetleri başta olmak üzere, aile içi kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu tedbirler ve şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişilere yönelik önleyici tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verdi.

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