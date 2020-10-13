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Başkonsolos Wessel: “Antalya’daki Almanlar kendilerini güvende hissediyor”

ANTALYA HABERLERİ  | 13.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Almanya’nın Ankara Başkonsolosu Wolfgang Wessel, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.

Başkonsolos Wessel: “Antalya’daki Almanlar kendilerini güvende hissediyor”

Almanya’nın Ankara Başkonsolosu Wolfgang Wessel, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Almanların Antalya’da yaşamaktan çok memnun olduğunu belirten Wessel, “Alanya’da on beş bin, Manavgat’ta beş bin, Antalya’da ise sekiz bin civarında Alman vatandaşımız yaşıyor. Alman vatandaşları pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde kendilerini güvende hissediyorlar” dedi.
Turizmin başkenti Antalya’yı Başkonsolos Wessel, Vali Ersin Yazıcı ile yaptığı görüşmede Antalya’da yaşayan Alman vatandaşlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Yazıcı, Pandemi nedeniyle, diğer ülkelerde olduğu gibi, iki ülkenin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek, en kısa sürede bu salgın sürecinin bitmesini temenni ettiğini ifade etti.
Antalya’da yaşamayı tercih eden yabancılar sıralamasında üçüncü sırda yer alan Alman vatandaşlarının bu şehirde yaşamaktan çok memnun olduklarını belirten Alman Başkonsolos Wessel, “Alanya’da on beş bin, Manavgat’ta beş bin, Antalya’da ise sekiz bin civarında Alman vatandaşımız yaşıyor. Alman vatandaşları pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde kendilerini güvende hissediyorlar” dedi.
Antalya’daki yerleşik Alman vatandaşlarının emekli ve yaş ortalamalarının 60 yaş üstü olduğunu belirten Wessel, pandemi sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, kendilerine yapılan ilaç ve ihtiyaç tedarikinden dolayı çok minnettar olduklarını ve çok teşekkür ettiklerini belirtti.
‘Şehrimizde yerleşik olan olmayan tüm turistlere karşı Türk misafirperverliğini göstermek bizim borcumuzdur’ diyen Vali Ersin Yazıcı, “Güvenlik, sağlık gibi en temel ihtiyaçların tedarikinde üzerimize düşen görevleri titizlikle yerine getirmekteyiz. Misafirlerimizin memnuniyeti ve sağlığı bizim için oldukça önemli. İl çapında aldığımız önlemlerle Antalya’yı sağlıklı bir yaşam merkezi halinde tutmak için var gücümüzle çabalıyoruz” diye konuştu.
Yazıcı, sağlıklı günlere hep beraber kavuşulacağını, maske-mesafe-hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğini ifade ederek, yabancılara karşı işlenen suçlar konusunda da bizzat takipçi olacağını sözlerine ekledi.

Başkonsolos Wessel: “Antalya’daki Almanlar kendilerini güvende hissediyor”

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