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Başlan Geylani’den Nevruz Bayramı kutlama mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Geylani mesajında, Nevruz Bayramı’nın geçmişten günümüze önemli bir kültür değeri olduğunu ifade ederek, "Milletimizin sahip olduğu ve nesilden nesle aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı; içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden birisidir.

Başlan Geylani’den Nevruz Bayramı kutlama mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Geylani mesajında, Nevruz Bayramı’nın geçmişten günümüze önemli bir kültür değeri olduğunu ifade ederek, "Milletimizin sahip olduğu ve nesilden nesle aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı; içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden birisidir. Doğanın uyanışıyla birlikte kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan; aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Bölgemizde ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği; karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz’un birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederek başta Tatvanlı hemşerilerim olmak üzere herkesin Nevruz Bayramı’nı kutluyorum" DEDİ.

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