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Başlarında kaskla gelip park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar

30.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobil, kafalarında kask bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülüp ateşe verildi.

Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aracı yanan Gülseren Aydın, aracını yakanların kendisinin canını yaktığını belirterek, “Dilerim arabamı yakanların da canı yanar” dedi.

Olay, Sarılar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen araç yangını ihbarı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale edip söndürürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yapılan müdahaleye rağmen tamamen yanan 07 BBG 808 plakalı otomobilin Hayrican Deniz adına kayıtlı olduğu ve yakıldığı yerin yanındaki binada ikamet etmekte olan Gülseren Aydın tarafından kullanıldığı belirlendi.

KUNDAKLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayın kundaklama olduğu, kafasında motosiklet kaskı bulunan kimliği belirsiz iki kişinin otomobilin yanına gelerek otomobilin üzerine yanlarında getirdikleri benzini döktükten sonra, bir bezi ateşleyip aracın üzerine attıkları ve araç yanmaya başlayınca hızla uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamerası ve araç sahibinin verdiği bilgilerden yola çıkan jandarma ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"CİĞERLERİ YANSIN"

Olay günü rahatsızlandığı için Manavgat Devlet Hastanesinde olduğunu belirten Gülseren Aydın, “Saat 00.30 sıralarında hastaneden eve geldim. Aracımı park ettikten sonra evime çıkıp yattım. İlaçların da etkisiyle hemen uyumuşum. Saat 01.30 gibi üst kat komşum kapımı çalıyordu. Uyandığımda evin içerisine alevlerin yansıdığını gördüm. Balkona çıktığımda arabamın yandığını gördüm. Olayı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Jandarma olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İnşallah yapanlar en kısa zamanda bulunur. Benim canım nasıl yardıysa yapanların da canı aynı şekilde yansın” dedi.

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