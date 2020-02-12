YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başol emniyet müdürü Çelik’e başarılar diledi

Başol emniyet müdürü Çelik’e başarılar diledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz.

Başol emniyet müdürü Çelik’e başarılar diledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Çelik’i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri Niyazi Kalaycı, Zikri Akman ve Serkan Yılmaz ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’i makamında ziyaret etti. Çelik’e Ormanlı Beldesi hakkında bilgiler veren Başol, Ereğli’de başarılı görev yapması temennisinde bulundu. Çelik’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başol ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
13:12
İkindi
16:01
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Zafer Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.