YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor:

Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor:

30.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geçen sene Kırkpınar'da çeyrek finalde Ali Gürbüz ile karşılaşarak elendim ama bu sene inşallah altın kemeri almak istiyorum"

Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor:

EDİRNE (AA) - Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşen başpehlivan Serhat Gökmen, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Serhat Gökmen, AA muhabirine, bu yıl yaptıkları kampın verimli geçtiğini ifade etti.

Başpehlivan Fatih Atlı ile iyi hazırlandıklarını belirten Gökmen, "Ustamız Bayram Ertan ile Kastamonu Tosya'da kamp yaptık. Bu sene inşallah altın kemeri istiyorum." diye konuştu.

Salgın döneminin pehlivanlar için hareketsiz geçtiğini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince antrenmanlar yaptık ama dünyayı etkileyen bir pandemi oldu. Bu yüzden pasif duruma düştük ama yine antrenman yaparak güreşlere hazırlandık. Geçen sene Kırkpınar'da çeyrek finalde Ali Gürbüz ile karşılaşarak elendim ama bu sene inşallah altın kemeri almak istiyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son yılların en kalabalık Kırkpınar'ı olması bekleniyor661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son yılların en kalabalık Kırkpınar'ı olması bekleniyor
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandıEdirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyorKastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Edirne Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:36
Öğle
13:22
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.