YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Başpehlivanlar, yarın Biga’da er meydanına çıkacak

Başpehlivanlar, yarın Biga’da er meydanına çıkacak

14.09.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biga Belediyesi, 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerini düzenleyecek.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber’in destekleriyle 15 Eylül Cuma günü saat 10:00’da başlayacak olan Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerinde toplam 40 başpehlivan ve 500’e yakın pehlivan kıspetlerini bağlayacak. Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Osman Aynur, Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Hamza Köseoğlu ve Mustafa Doğan Özkaya gibi başpehlivanlar, Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri’nde yer alacaklar.
Kutlama coşkusu, Pazar gecesi Semicenk, Pazartesi gecesi ise Zara konseriyle son bulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinlikleri yapıldıEskişehir’de sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinlikleri yapıldı
Eris uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyorEris uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor
Jandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit ettiJandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit etti
Anahtar Kelimeler:
Biga

Çanakkale Namaz Vakitleri 14 Eylül Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:15
İkindi
16:47
Akşam
19:34
Yatsı
20:54

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Perşembe

Yilmaz eczanesi
Ayvacik
Huzur eczanesi
Bayramic
Geyikli eczanesi
Ezine
Sifa eczanesi
Lapseki
Bulut eczanesi
Merkez
Utku eczanesi
Gokceada
Gizem eczanesi
Can
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.