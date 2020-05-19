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Başsavcı Dönmez’den ceza infaz kurumlarına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kentteki ceza infaz kurumlarını ziyaret etti.Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ile ceza infaz kurumları kampüsü ile T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret eden Dönmez, pandemi sürecinde izolasyonda bulunan ve büyük fedakarlık gösteren kurum personelleriyle bir araya geldi.

Başsavcı Dönmez’den ceza infaz kurumlarına ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kentteki ceza infaz kurumlarını ziyaret etti.
Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ile ceza infaz kurumları kampüsü ile T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret eden Dönmez, pandemi sürecinde izolasyonda bulunan ve büyük fedakarlık gösteren kurum personelleriyle bir araya geldi. Personelin talep ve sıkıntılarını dinleyen Dönmez, saat 19.19’da kurum personeliyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Daha sonra T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülerle iftar yapan Dönmez, onlara hediye vererek sohbet etti.
Dönmez, pandemi sürecinde izolasyona tabi tutularak büyük fedakarlık gösteren kurum personellerine Ramazan sebebiyle kendi aralarında maddi yardım toplayarak ihtiyaç sahibi 50 aileye Ramazan paketi yardımı yapacak olan kurum müdürü ve görevlilere duyarlılıklarından dolayı da teşekkür etti.

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