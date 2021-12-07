Başsavcılık, motosiklet sürücüsünü yaralayan kamyon şoförüne verilen cezaya itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun'a "kasten yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 gün hapis cezasını istinafa taşıdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramankazan-Ankara istikametinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası olayıyla ilgili Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, sanık Tosun'a, "kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karar aleyhine Cumhuriyet başsavcılığımızca sanığın eyleminin 21.09.2021 tarihli iddianamede belirtildiği şekilde 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmesi gerektiği düşüncesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmuştur." denildi.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 6 Ağustos 2021'de, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık Tosun, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karaağaç, olay yerindekilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Tosun, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Başka bir sürücü tarafından kaydedilen kaza anının görüntüleri, dosyaya delil olarak sunuldu.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunda 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Tosun'un, "Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği" tespitine yer verildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, motosiklet sürücüsü Karaağaç şikayetini geri çekmiş, mahkeme, sanık Tosun'a "kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

