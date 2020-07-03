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Başsavcısı Çiçekli’den Rektör Ataç’a veda ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Başsavcısı Çiçekli’den Rektör Ataç’a veda ziyareti

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a veda ziyareti gerçekleştirdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle görev yeri değişen ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli veda ziyaretleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Ataç, çalışma süresince Manisa’ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Çiçekli’ye teşekkür ederek, Manisa’daki başarılarını Gaziantep’te de devam ettireceğine olan inancını belirtti ve yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bölgesinde etkili bir kurum olduğuna değinerek Rektör Ataç’a akademik ve idari çalışmalarındaki başarılarının devamını diledi.
Ziyaretin sonunda Rektör Ataç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli’ye hediye takdiminde bulundu.

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