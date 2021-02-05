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Bastonlu kavga kamerada

05.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Samsun’da iki kişi arasında yaşanan bastonlu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı’nda meydana geldi.

Samsun’da iki kişi arasında yaşanan bastonlu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte genç kadının eline aldığı bastonla bir adamı dövmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Çıkan tartışmaya Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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