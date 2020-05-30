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Baştuğ, video konferansta narenciye üreticisinin sorunları aktardı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Mayıs ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı illerden birisi olan Muğla’da narenciye üreticisi ani iklim değişikliği nedeniyle büyük zarara uğramıştı.

Mayıs ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı illerden birisi olan Muğla’da narenciye üreticisi ani iklim değişikliği nedeniyle büyük zarara uğramıştı. Üreticiler bu yıl narenciye ağaçlarında ani sıcaklık ve ardından gelen poyraz nedeniyle çiçeklerin ve ürünlerin telef olduğunu açıkladı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar doğal afetin yaşandığı bölgelerin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanları ile video konferans gerçekleştirdi. Muğla’da Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ özellikle Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgelerindeki narenciye üreticilerinin sorunlarını Genel Başkan Bayraktar’a aktardı.
Muğlalı narenciye üreticilerinin sıkıntılarını video konferansta Genel Başkan Bayraktar’a aktaran Mehmet Baştuğ, “Mayıs ayında yaşanan ani sıcaklık değişikliği sonrası Muğla’da ve diğer illerde ürünü zarar gören birçok çiftçi ekonomik açıdan büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin zararının karşılanması ve özellikle Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin afet bölgesi ilan edilmesi konusunda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a talepte bulundum. Birçok çiftçimizin ürünlerindeki çiçekler sıcak ve ardından gelen poyraz sonrası telef oldu. Ağaçlarda çok az meyve kaldı. Dolayısıyla nar, limon ve portakal ağaçlarındaki çiçeklerde yüzde 90’a varan dökülmeler meydana geldi. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesindeki narenciye üreticilerimizin borçlarını ödeyebilmeleri için destek talebinde bulundum. Bu bölgelerimizin afet bölgesi ilan edilerek gerekli yardımların yetkililerimiz tarafından yapılacağına inanıyorum” dedi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar iletilen talepleri ve sorunları ilgili kurumlara ileteceğini açıkladı.

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İkindi
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Akşam
20:27
Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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