"Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" sahiplerini buldu

"Yılın En İyi Kültür Sanat Editörü" ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, ilk kez 2004'te Malatya'ya gittiğini belirterek sonraki yıllarda da festival, kitap fuarı ve sempozyum gibi pek çok etkinlik için ziyaret ettiğini dile getirdi.

KırmızıTürk Medya kurucusu Cengizhan Kaya, törende yaptığı konuşmada, Malatya'da böyle bir etkinlik yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, alanında en iyi olmanın önemine işaret etti.

"AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğünün 5 yılık bir geçmişi var. Bu ödülü de ekibim adına alıyorum. AA, hem yerel hem ulusal hem de uluslararası medya ağını birbirine bağlayarak, bize Türkiye için dünyada kültürel bir marka değeri oluşturma anlamında müthiş bir çaba sarf etme imkanı veriyor."

- "20 yaş altı, 'Burada ne var?' diye bakıyorsa, akşam olmamış demektir"

"Yaşamımıza Değer Katanlar Onur Ödülü"ne layık görülen Hayati İnanç, kültürel mirastan uzaklaşıldığı için yoksulluk çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna üzülmemek mümkün değil tabii ama böyle organizasyonlarla anlayışla karşılaştığımız için zaten var olan hayret ve ümidim, neşem artıyor. Bugüne kadar hep ustalarımızdan klasik şairlerimizden örnekler vererek onların mesajlarını uygun bir dille gençlere aktarmaya çalıştım ve çalışıyorum. Bakıyorum dinleyenlerin çoğunluğu 20 yaşın altında. İşte bu benim ümidimi artırıyor. Bu yaş grubu, eğer dönüp bakıyorsa 'Burada ne var?' diye, henüz akşam olmamış demektir."

"Dizi ve Sinemaya Emek Ödülü"nü alan Muhammed Cangören, kayısı diyarı Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben 1982'de, Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğimde, yurdumuzun muhteşem şehri Gaziantep'e yerleştim. Bir Antepliyim. O dönem, amatör tiyatroyla, Malatya'yı köy köy mezra mezra gezerek, çocuk tiyatrosu yaparak Türkçe öğrendim. Hala korkuyorum konuşurken, yanlış cümle kurmayayım diye. Bu güzel diyar, kayısı diyarı güzel Malatya, nice saygın aktör ve sanatçı arasında, bana bu güzel ve gerçekten değerli ödülü verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.