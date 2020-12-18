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Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı

KARAMAN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, yaz aylarında bölgeye gelen Yörükler için modern pazar yeri yapıldı.Yıllardır toprak zemin üzerine kurulan pazar yeri Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında yeniden düzenlenerek modern hale getirildi.

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, yaz aylarında bölgeye gelen Yörükler için modern pazar yeri yapıldı.
Yıllardır toprak zemin üzerine kurulan pazar yeri Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında yeniden düzenlenerek modern hale getirildi. Bin metrekare alana, 30 adet pazar tezgahının sığacağı kapalı alan yapıldı. Karaman İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Başyayla ilçemiz sınırlarında yer alan ve kadimden beri göçerlerin konaklama alanında her hafta kurulan pazar yerinin düzenli ve hijyen şartlarına uygun olmayan mevcut yapısının iyileştirilmesi amacıyla uygulanan proje tamamlandı. Bu kapsamda küçükbaş hayvancılık yapan göçerlerin konaklama bölgesinde yer alan ve Yörük Pazarı olarak bilinen alana yaklaşık 400 metre kare çelik konstrüksiyon kapalı alan, bin metrekare parke taşı ve yüzey sularını drene etmek için çevresine drenaj kanalları inşa edilmiştir. Böylelikle konaklama süreleri boyunca pazar yerinden göçerlerin daha uygun ve sıhhi şartlarda faydalanmaları temin edilmiş olacaktır. İlgili tesisin; bakım, onarım ve işletmesi Başyayla Belediyesine ait olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Başyayla Belediyesi arasında imzalanan protokolle Başyayla Belediyesine devri yapılmıştır” denildi.
Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek ise yaptığı açıklamada; ‘’Bölgemizin ihtiyacı olan bir tesisti. Yaz mevsiminde bölgemize gelen Yörüklerimiz ürettikleri doğal ürünleri yıllardı burada satışını yapıyorlardı. Yağmurda, fırtınada ve soğuk havalarda zorluk yaşayan Yörüklerimiz başta olmak üzere bölge halkımızın faydalanabileceği modern bir pazar yeri yapıldı. Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Karaman İl Tarım Müdürlüğünce yapılan modern Yörük pazarımızın bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

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