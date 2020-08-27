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Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar jandarmanın yardımıyla kurtarıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.Arpaşen köyü merasında otlamaları için bırakılan 10 büyükbaş hayvanın bataklığa saplandığını gören vatandaşlar ilk olarak hayvanların çıkması için çaba sarf etti.Vatandaşların çabasının yetersiz kalması üzerine jandarmadan destek istendi.

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.
Arpaşen köyü merasında otlamaları için bırakılan 10 büyükbaş hayvanın bataklığa saplandığını gören vatandaşlar ilk olarak hayvanların çıkması için çaba sarf etti.
Vatandaşların çabasının yetersiz kalması üzerine jandarmadan destek istendi. Jandarmaya verilen haberin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerin vatandaşla birlikte gösterdiği yoğun çalışmanın ardından bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Hayvanlarına kavuşan vatandaşlar jandarmaya teşekkür etti.

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