YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Aliağa ilçesinde bataklığa saplanan koyun, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bir koyunun bataklığa sağlandığı bilgisini alan Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bataklığa saplanan koyun, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bir koyunun bataklığa sağlandığı bilgisini alan Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, söz konusu bölgeye gitti. Koyun, ekiplerin çabaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Belediye Veterinerlik Kliniği’nde tedavi altına alınan koyunun sol arka bacağının yaralı olduğu tespit edildi. Koyun, tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edilecek.
Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Pınarcık mevkiinde bataklığa saplanmış olarak bulunan koyun için birimimiz seferber oldu. Zaman kaybetmeden hemen bölgeye gittik. Bataklığa saplanmış olan koyunu, özenli bir çalışma ile kurtarıp kliniğimize getirdik. Genel kontrolünü yaptık. Sol arka ayağında bir yaralanma olduğunu tespit ettik ve hemen tedavi işlemlerine başladık. Sağlığına kavuşunca sahibine teslim edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:29
İkindi
16:11
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Minik kalpler salgında da unutulmadı

Minik kalpler salgında da unutulmadı

Bayraklı’daki tv vericileri kaldırılıyor

Bayraklı’daki tv vericileri kaldırılıyor

Büyükşehir dört otelin kapılarını evsizlere açtı

Büyükşehir dört otelin kapılarını evsizlere açtı

İç mimarlık ve çevre tasarımında saygın üyelik

İç mimarlık ve çevre tasarımında saygın üyelik

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.