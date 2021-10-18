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"Bataklık Operasyonu" davası başladı

18.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bataklık Operasyonu" davası başladı

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına başlandı.

Örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, kimlik tespitinin ardından, iddianamenin özetinin okunacağını söyledi.

Taraf avukatlarının usule ilişkin itirazlarının değerlendirilmesinden sonra savunma yapmaları için sanıklara söz verilmesi bekleniyor.

- "Bataklık Operasyonu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti. Şüphelilerden birisi soruşturma sürecinde ölmüştü.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5 Haziran'da mahkemece kabul edildi.

İddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

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