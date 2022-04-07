"Bataklık" operasyonu davasında 16 sanık tahliye edildi

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu 16 sanığın tahliyesine hükmetti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, suç örgütünün kurucuları oldukları belirtilen Çetin Gören ile Nejat Daş ile sanık avukatları katıldı, diğer sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bulundukları cezaevinden duruşmada hazır edildi.

Önceki celse savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar Hüseyin Kalmuk, Merve Menga ve Musa Nadir Kale, bulundukları illerden savunma yaptı.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Uğur Bülent Göçer'in de bulunduğu 16 sanığı, yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

