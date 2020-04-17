Batefimbi Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı?

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor.
Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı. Verdiği röportajda bu konuyu bir kez daha açıklayan Gomis; ''Galatasaray'a gitmek aklımın hep bir köşesinde var. Önümüzdeki sezon veya daha erken... neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.
Kaleci - Hugo Lloris
Sol bek - Eric Abidal
Stoper - Dejan Lovren
Stoper - Samuel Umtiti
Sağ bek - Lilian Thuram
Defansif orta saha - Patrick Vieira
Merkez orta saha - Blaise Matuidi
Merkez orta saha - Miralem Pjanic
Sol kanat - Franck Ribery
Sağ kanat - Florian Thauvin
Santrfor - Karim Benzema
Teknik Direktör - Fatih Terim
Yedek kaleci - Fernando Muslera
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