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Batefimbi Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgili olmayı başaran Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, France Football dergisine kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini yazdı..

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor.

Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı. Verdiği röportajda bu konuyu bir kez daha açıklayan Gomis; ''Galatasaray'a gitmek aklımın hep bir köşesinde var. Önümüzdeki sezon veya daha erken... neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

2 İSME YER VERDİ

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.

Kaleci - Hugo Lloris

Sol bek - Eric Abidal

Stoper - Dejan Lovren

Stoper - Samuel Umtiti

Sağ bek - Lilian Thuram

Defansif orta saha - Patrick Vieira

Merkez orta saha - Blaise Matuidi

Merkez orta saha - Miralem Pjanic

Sol kanat - Franck Ribery

Sağ kanat - Florian Thauvin

Santrfor - Karim Benzema

Teknik Direktör - Fatih Terim

Yedek kaleci - Fernando Muslera

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Batefimbi Gomis al hilal

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