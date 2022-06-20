Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısı için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kaş Arası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

