YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 3 milyar dolarlık hedef belirledi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 3 milyar dolarlık hedef belirledi

28.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 3 milyar dolarlık hedef belirledi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge ihracatını 3 milyar dolar ulaştırmak istediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 14 Nisan'da seçimli genel kurulu gerçekleştirdiklerini ve yeni yönetimle ilk toplantılarını yaptıklarını belirtti.

Yönetim olarak 4 yılda önemli çalışmaları hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız bölge ihracatımızı öncelikle 3 milyar dolar rakamına ulaştırmak. Tüm sektörlerimizi kapsayacak, yurt içi ve yurt dışı ticaret heyetleri organize etmek. Yurt dışı ticaret heyetlerine büyük önem veriyoruz. Çünkü programa katılan üyelerimiz gittiğimiz her ülkeden iş bağlantıları kurarak dönüyor. Bu nedenle yurt dışı programlarına ağırlık vereceğiz. Tüm üyelerimizi de dış ticaret heyetlerimize davet ediyoruz."

Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki yönetimde, Ramazan Keskin ile Mustafa Küçükyaman başkan yardımcılığına seçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise muhasip üye görevini sürdürecek.

BAİB TİM delegeleri ise Ümit Mirza Çavuşoğlu, Süleyman Duran, Emre Aktaş, Osman Yılanlıoğlu, Rasim Feyzan Doğu, Mehmet Özel, Hakkı Ergin Civan ve Ali Bulut'tan oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Trabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildiTrabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildi
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi

Antalya Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:12
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.