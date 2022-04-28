Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 3 milyar dolarlık hedef belirledi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge ihracatını 3 milyar dolar ulaştırmak istediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 14 Nisan'da seçimli genel kurulu gerçekleştirdiklerini ve yeni yönetimle ilk toplantılarını yaptıklarını belirtti.

Yönetim olarak 4 yılda önemli çalışmaları hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız bölge ihracatımızı öncelikle 3 milyar dolar rakamına ulaştırmak. Tüm sektörlerimizi kapsayacak, yurt içi ve yurt dışı ticaret heyetleri organize etmek. Yurt dışı ticaret heyetlerine büyük önem veriyoruz. Çünkü programa katılan üyelerimiz gittiğimiz her ülkeden iş bağlantıları kurarak dönüyor. Bu nedenle yurt dışı programlarına ağırlık vereceğiz. Tüm üyelerimizi de dış ticaret heyetlerimize davet ediyoruz."

Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki yönetimde, Ramazan Keskin ile Mustafa Küçükyaman başkan yardımcılığına seçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise muhasip üye görevini sürdürecek.

BAİB TİM delegeleri ise Ümit Mirza Çavuşoğlu, Süleyman Duran, Emre Aktaş, Osman Yılanlıoğlu, Rasim Feyzan Doğu, Mehmet Özel, Hakkı Ergin Civan ve Ali Bulut'tan oluştu.

