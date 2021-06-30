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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde yeni yönetim yarın belirlenecek

30.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde yeni yönetim yarın belirlenecek

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda yaklaşık 1,5 yıldır boş olan yönetim belirlenecek.

Hakkı Bahar'ın başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden 15 kişinin istifa etmesinin ardından yetkinin Genel Sekreterliğe devrolduğu BAİB'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılamayan olağanüstü seçimli genel kurul, yarın EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde ise cuma günü aynı saat ve yerde yapılacak. 2 bin 106 ihracatının oy kullanması beklenen genel kurulda, yaklaşık 1,5 yıldır boş kalan yönetim de belirlenmiş olacak.

BAİB Olağanüstü Genel Kurulu için daha önceki yönetimde başkan yardımcısı olan tıbbi aromatik bitki sektöründe ihracatçı Ergin Civan ile yaş sebze ve meyve ihracatçısı Ümit Mirza Çavuşoğlu adaylıklarını açıkladı.

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