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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kovid-19 nedeniyle video konferansla toplandı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.04.2020 21:10 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kovid-19 nedeniyle video konferansla toplandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, 2020 Yılı Nisan Ayı Toplantısı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan erişim yöntemi ile çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirdi.

BAKA'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, koronavirüs tedbirleri göz önüne alınarak, video konferans sistemi ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

BAKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve uzmanlar katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Valisi Karaloğlu, şunları kaydetti:

"129 Sayılı bu yönetim kurulu toplantımızda, ajansımızın 2019 Yılı Dış Denetim Raporunu, Kovid-19 salgını sebebiyle yararlanıcılarımızdan gelen proje uygulama sürelerinin 6 ay süreyle uzatılması taleplerini görüşeceğiz ve ajansımızın genel yönetimine ilişkin kararları alacağız. Ayrıca 2020 yılı güdümlü proje desteklerine ilişkin stratejileri konuşacak ve bu konuda istişarelerde bulunacağız. Ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bu salgının bir an önce sona ermesini ve toplantımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

BAKA Genel Sekreteri Güler ile uzmanların ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

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BAKA Toplantı

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