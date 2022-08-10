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Batı Akdeniz'de elektrik tüketimi yüzde 16,7 arttı

10.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz'de elektrik tüketimi yüzde 16,7 arttı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, Antalya, Isparta ve Burdur'un elektrik tüketiminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttığını bildirdi.

Baydar, yaptığı açıklamada, AEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği 2,3 milyon abonenin tüketim rakamları baz alınarak hazırlanan "Yılın Enleri Raporu"nun kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Küresel salgına yönelik kısıtlamaların kalkmasının, ticaret ve turizm tesislerinin normal çalışma düzenine geçmesinin elektrik tüketimine de yansıdığına dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Antalya, Burdur ve Isparta'da yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimi 3 milyar 870 milyon kWh'den 4 milyar 518 milyon kWh'ye çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7'lik bir artış gerçekleşti. Turizm tesisleri ve ticarethanelerimizin çalışma düzenleri normale dönünce bu abonelerimizin elektrik tüketiminde son iki yıla göre önemli bir yükseliş gözlendi."

Tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını vurgulayan Baydar, yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını da ara vermeden sürdürdüklerini ifade etti.

Baydar, bu yılki 29 bin 33 yeni aboneyle hizmet verdikleri abone sayısının 2 milyon 346 bin 608'e ulaştığını bildirdi.

Elektrik tüketiminin en fazla Antalya'da gerçekleştiğine işaret eden Baydar, tüketim artışının Antalya'da yüzde 31,1, Isparta'da yüzde 0,5, Burdur'da ise yüzde 0,2 seviyelerinde olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Burdur Isparta akdeniz elektrik dağıtım

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