Batı Akdeniz'den 20 milyon dolarlık nar ihracatı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz Bölgesi'nden ocak-ekim döneminde 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Antalya'da, nar hasadı devam ediyor. Yaklaşık 55 bin 500 dekarlık alanda üretilen nar, toplanıp, boylarına göre sınıflandırılıyor. İç ve dış pazar için ayrı ayrı paketlenen narlar, soğuk hava depolarına taşınıyor. Pazara sunulmayanları ise meyve suyu için fabrikalara yönlendiriliyor.

AA muhabirinin Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerinden derlediği bilgiye göre, büyük bir bölümü Antalya'dan olmak üzere bölgeden 1 Ocak-31 Ekim'de 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı.

Nar ihracatı haziran ve temmuz hariç, yıl boyunca gerçekleştirildi. Buna göre, yurt dışına ocakta 6 milyon 200 bin 656, şubatta 4 milyon 792 bin 223, martta 1 milyon 736 bin 133, nisanda 345 bin 103, mayısta 19 bin 311, ağustosta 27 bin 972, eylülde 967 bin 225 ve ekimde 6 milyon 91 bin 376 dolarlık nar satışı yapıldı.