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Batı Akdeniz'in ihracatı 7 ayda 1,5 milyar doları aştı

04.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Batı Akdeniz ihracatında önemli gelişmeler yaşanıyor. İhracat rakamlarımız sistematik bir şekilde artarken, ihracat gerçekleştiren üye sayımız da her geçen gün artıyor"

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden ocak-temmuz döneminde 1 milyar 540 milyon 310 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, temmuzda bölgeden 179 milyon 542 bin 464 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1,66 arttığını ifade eden Çavuşoğlu, bu dönemde en fazla dış satımın yaş meyve sebze sektörünce yapıldığını, bu sektörü doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün izlediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, bölgeden 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında yapılan ihracatın da yüzde 4,99 artışla 1 milyar 540 milyon 310 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Yılın 7 aylık döneminde de sektörler bazında en fazla dış satımın yaş sebze meyve sektörünce yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bu alanda yaklaşık yarım milyar dolarlık ihracata imza atıldığını bildirdi.

Bu sektörü maden ve metaller ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinin takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, ülkeler bazında ise bu dönemde en fazla ihracatın Almanya'ya yapıldığı, bu ülkenin ardından Hollanda ve Rusya'nın geldiği bilgisini verdi.

Bölge ihracatını artırmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz ihracatında önemli gelişmeler yaşanıyor. İhracat rakamlarımız sistematik bir şekilde artarken, ihracat gerçekleştiren üye sayımız da her geçen gün artıyor. İhracat gerçekleştiren üye firma sayımızın düzenli olarak artması gelecek adına ümit verici. Yeni üyelerimizin de uluslararası arenada var olmaya başlamasıyla Batı Akdeniz ekonomisi yeni bir hikaye yazacaktır."

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