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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

31.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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