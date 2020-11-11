Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Düzce Valisi Cevdet Atay, merkeze bağlı Gümüşpınar köyü Mehmetçik Ortaokulu karşısındaki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsattı. Gençlerle ağaç diktiklerini ifade eden Atay, geleceğe daha yeşil bir coğrafya bırakmak istediklerini söyledi. Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ise 200 dönümlük alanda farklı türde 57 bin 100 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen 'Tohumdan Ormana' projesi kapsamında ilimizde ilkokul ve ortaokulda okuyan 43 bin 700 öğrencimize bedelsiz tohum setleri dağıtılmıştır. Yavrularımız bu tohumlardan kendi emekleriyle elde ettikleri fidanları toprakla buluşturacaklar." ifadesini kullandı. Daha sonra Vali Atay, öğrenciler ve protokol üyeleri fidan dikti.

- Zonguldak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen programda, 99 bin 900 fidan toprakla buluştu. İlçeye bağlı Perşembe beldesi Adaköy'deki programa, Vali Mustafa Tutulmaz ve Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'un yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kent olarak şanslı bir konumdayız. Kentin yüzde 64'ü ormanlarla kaplı, yeşilin her tonuna vakıf durumdayız." dedi. Törenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - Bartın Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1500 fidan dikildi. Ulus Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonunda Aşağıemirce köyünde 25 dönüm arazide fidan dikimi gerçekleştirildi. Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Muhammet Aydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler verildi. - Karabük Karabük'te gerçekleştirilen etkinlikte 30 bini lavanta olmak üzere 41 bin 180 fidan toprakla buluştu.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki programa, Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz'ın yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Gürel, programda yaptığı konuşmada, 3 saat içerisinde tüm Türkiye'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Karabük'ün, yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada geldiğini belirten Gürel, "Topraklarımızın yüzde 71'i ormanlarla kaplı. Yenice ilçesinin ise yüzde 87'si ormanlarla kaplı." diye konuştu. Gürel, Ödemiş köyünde 3 bin 500 fidanın toprakla buluşacağını ifade ederek, "Toplamda 11 bin 180 fidan toprakla buluşacak. Safranbolu'da ise 30 bin lavanta fidanını toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı. - Kocaeli Kocaeli'de 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. İzmit ilçesi Üçgaziler mevkisinde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, ülke genelindeki fidan dikimiyle dünyaya çok güzel bir mesaj verildiğini kaydetti. Küresel ısınmanın gündemde olduğu dönemde yeşilin ve ormanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Yavuz, ağacın değerini bilen Türk milletinin bu fidanları koruyacağını bildirdi. Konuşmanın ardından Vali Yavuz, protokol üyeleri ve beraberindekiler fidan dikti. Etkinlik kapsamında öğrencilere tohum dağıtıldı. Kent genelinde eş zamanlı olarak 15 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. - Sakarya Sakarya'da ise İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da katılımıyla kent genelinde polis ekiplerince fidan dikildi. Ekipler eşliğinde belirlenen dikim alanına gelen Kaya, ektiği fidanları suladı, etkinliğe gelen çocuklara da hediye dağıttı. Öte yandan kentin diğer noktalarında da polis memurları, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Erenler ilçesinde de Ali Dilmen İlkokulu bahçesinde öğrencilerle fidan dikildi.

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