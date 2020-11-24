YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Batı Karadeniz'de balığın azalması fiyatları artırdı

Batı Karadeniz'de balığın azalması fiyatları artırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan: - "Kentte endüstriyel balıkçılık yapan takım olmadığı için bu fiyatlara da yansıyor. Maalesef kasım ve aralık ayı sönük geçecek, yine de umudumuzu kaybetmiyoruz"

Zonguldak'ta balıkçıların az miktarda balık avlaması, tezgahlardaki fiyatı yükseltti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, sezonun istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Tezgahlarda ince hamsinin olduğunu belirten Kayhan, "Kentte endüstriyel balıkçılık yapan takım olmadığı için bu fiyatlara da yansıyor. 10 liraya hamsi satılıyor ama ufak hamsi. Bu hamsinin büyümesi lazım. Büyümemesinin nedeni, geçen seneki aşırı avcılık, balığın fabrikalara yem olarak gitmesi, orta su trollerinin aşırı derecede balık avlamasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kayhan, bu yıl havaların dengesiz gidişat gösterdiğini dile getirerek, "Yazın denizin dibi soğuk, üstü sıcaktı. Şimdi deniz sıcak fakat hayvan yumurtasını bırakmakta geç kaldı, gelişemedi. Kentte vatandaşlar balığı, kıyı balıkçılığı sayesinde yiyor. Mezgit 25-30, zargana 40, hamsi Doğu Karadeniz'den geldiği için ufak olmasına rağmen 10 liraya satılıyor. Maalesef kasım ve aralık ayı sönük geçecek, yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Balık geç olacak ama muhakkak olacak." ifadelerini kullandı.

Kentte hamsinin kilosu 10-15, mezgitin 25-30, zargananın 40 ve sarı kanatın 50 liradan satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:45
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Zafer Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.