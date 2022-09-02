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Batı Karadeniz'de balık fiyatları düştü

02.09.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de balık fiyatları düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasının ardından tezgahlardaki balık fiyatları yarı yarıya düştü.

Balıkçı Murat Birinci, AA muhabirine, tezgahlarda tüm balık çeşitlerinin bulunduğunu, fiyatların ucuz olduğunu söyledi.

Gırgır ve trol gemilerinin açılmasıyla balık fiyatlarının ucuzladığını vurgulayan Birinci, şöyle konuştu:

"Fiyatlar düştü. İnşallah bol çıktığında, daha da ucuz balık yiyeceğiz. Önceki fiyatlar yüksekti. Kayıklar denize çıktığı için fiyatlar düştü. Palamudu 50 liraya satıyorduk şimdi 30 lira. Diğer balıkların da fiyatı düştü. Mezgit 150-125 liraydı şimdi 60 lira. Barbunun fiyatı yarı yarıya düştü. Tüm balıklarda fiyatlar yüzde 50 düştü. Sezonun, fiyatlar üzerinde çok büyük etkisi oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca balık fiyatları

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