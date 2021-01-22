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Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avı için ağ atmayı bekliyor

22.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasını üzerine balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yapıyor

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasının ardından denize ağ atacakları günü bekliyor.

Karadeniz'de hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle alınan kısmi durdurma karanının uzatılmasının ardından balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların sabırsızlıkla denize yeniden ağ atacakları günü beklediğini söyledi.

Uygulamanın sona ermesiyle artan hamsi fiyatlarının düşeceğini belirten Karakaş, "Balıkçılar umutlu. Tezgahta hamsi olmadığı için donmuş hamsi olduğundan diğer balıkların fiyatları biraz daha yüksek. Hamsi tezgahlara geldiği zaman diğer balıkların fiyatlarını da mutlaka aşağı çekecektir." dedi.

Karakaş, memnuniyetle karşıladıkları uygulamanın olumlu yansımalarının olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

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